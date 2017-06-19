Жителей Мариуполя испугал «военный ДОТ» в центре города. Новости

Бетонная конструкция с круглыми отверстиями, похожая на ДОТ – долговременную оборонительную точку – появилась на проспекте Свободы в Мариуполе (Донецкая обл.).

Очевидцы сообщили, что установлена она в конце прошлой недели. Конструкция расположена на перекрестке переулка Нахимова и проспекта Свободы. Выяснилось, что это не ДОТ, а корпус технического колодца. На данном месте начнется прокладка дополнительной ветки ливневой канализации в рамках проекта реконструкции системы поверхностного стока. Об этом сообщил главный инженер ООО «Днепр Экострой» Олег Дмитрук.

Финансирование работ осуществляется из областного бюджета. Полную реконструкцию ливневки на этом участке планируется завершить 31 декабря этого года.

Источник: mrpl.city