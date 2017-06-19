Под Мариуполем перевернулся военный водовоз (Фото). Новости

В поселке под Мариуполем произошло ДТП – военный водовоз врезался в забор, упал с обрыва и перевернулся. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

В результате ДТП пострадали 3 человека – двое мужчин и женщина.

По данным медиков, 36-летний водитель получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, 50-летний пассажир, помимо черепно-мозговой травмы, получил перелом плеча. Оба доставлены в военный госпиталь. Девушка, которая также находилась в автомобиле, получила закрытый перелом бедра и ушиб голени. Пострадавшую доставили в травматологию горбольницы №4.

По данным полиции Донетчины, перевернулся автомобиль ГАЗ-53. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.