Дистанционным обучением будут охвачены 2500 детей из неподконтрольного Донбасса. Главная

Дистанционно ученики с неподконтрольных районов Донбасса будут учиться, как дети на подконтрольной территории. Об особенностях дистанционного обучения рассказали в Департаменте образования и науки Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По словам директора департамента Надежды Оксенчук, сейчас дистанционное обучение для школьников не является системной платформой на государственном уровне.

«Жизнь нас заставила этим заняться, хотя это и произошло более "кустарным" способом, на волонтерских началах. У нас были учителя, у которых есть свои блоги, страницы в интернете, там могли регистрироваться дети и получать задания, материалы и разъяснения онлайн», – рассказала она.

Однако само по себе дистанционное обучение предполагает совсем другое, это должно быть введено в систему.

«И сейчас наш Институт последипломного педагогического образования занимается тем, чтобы запустить уже настоящее дистанционное обучение. Закуплена платформа, разработаны контент, соответствующие методики и программы. Определены 5 школ, где будут работать подготовленные тарифицируемые учителя, они будут получать заработную плату. Весь процесс будет урегулированным. Ученики с оккупированных районов будут учиться, как и дети на контролируемой Украиной территории, весь материал будет обработан», – объяснила Оксенчук.

Предполагается, что в группах будет около 30-35 учеников. То есть, как настоящая школа, только на расстоянии, дистанционная.

«Эту систему мы планируем запустить с 1 сентября, Министерство образования и науки Украины работает в этом направлении. Возможно, эта форма дистанционного обучения будет введена только исключительно для детей с временно оккупированных территорий. И данный формат имеет множество перспектив для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, одаренными детьми», – рассказывает специалист.

При этом на государственном уровне эта форма обучения до сих пор не закреплена. И поэтому после дистанционного обучения по сей день никто еще не выдавал аттестат о получении полного среднего образования. Ребенок все равно должен был приехать на эту территорию через множество блок-постов, сдать все итоговые работы и получить аттестат.

«Такого еще нет, чтобы ученик учился дистанционно и не был вынужден еще сдавать письменные экзамены, контрольные работы», – говорит Оксенчук.

«Кроме того, учителя фактически работали на волонтерских началах, они не обязаны были это делать и не получали за это никакой платы. Также не было как такового контроля над этим процессом, реальная работа учителя все же не была такой ощутимой», – считает она.

При этом, по нормативным документам Министерства образования и науки Украины, зачисляться на дистанционную форму обучения можно только до конца семестра. И ученики с неподконтрольных территорий все равно должны приезжать сюда и сдавать экзамены.

По оценкам специалистов, если будут запущены 5 пилотных школ, то дистанционным образованием будут охвачены 2500 детей.

«Если будет запрос, эта форма получит популярность, то мы сможем приказом еще и не одну школу "открыть" – то есть, дать возможность школам вести дистанционное образование», – заключила Оксенчук.

По материалам: Укринформ