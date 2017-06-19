Всеукраинский фестиваль короткометражного кино пройдет в 12 городах Донбасса. Новости

20-й юбилейный всеукраинский фестиваль короткометражного кино «Открытая ночь» пройдет в 12 городах Донбасса.

Впервые кинофестиваль «Открытая ночь» прошел в 1997 году. Он задумывался как обзор наиболее интересных достижений украинского кино. Сегодня фестиваль является площадкой для реализации новых идей для отечественных кинематографистов и поиска молодых талантов, которые могут стать новыми лицами украинского и мирового кино.

«В 2015 году «Открытая ночь» в режиме реального времени охватила 52 экрана в разных городах Украины и за ее рубежом, в том числе в 4-х городах зоны АТО и в 10 странах мира», – сообщают организаторы фестиваля.

В этом году 12 населенных пунктов Донбасса станут площадкой для параллельного показа и трансляции фильмов. Основная цель мероприятия – поддержка национального кинематографа, а также фильмов совместного и иностранного производства, которые сохраняют традиции украинского искусства.

Показ кинофильмов в городах Донбасса пройдет в ночь с 24 на 25 июня.

Адреса площадок в Донецкой и Луганской областях:

Бахмут (кинотеатр «Победа»);

Краматорск (площадь города);

Лисичанск (кинотеатр «Дружба»);

Мариуполь (арт-платформа «ТЮ»);

Мангуш (Дом культуры);

Никольское (Дом культуры);

Райгородок (Дом культуры);

Святогорск (Веревочный парк «Стрекоза»);

Сергеевка (Киноклуб);

Северодонецк (площадь Победы);

Славянск (КП «Парк культуры и отдыха»);

Старобельск (Дом культуры).

В течение киноночи покажут около 40 короткометражных фильмов разной тематики.

Источник: Вчасно