Всеукраинский фестиваль короткометражного кино пройдет в 12 городах Донбасса. Новости

20-й юбилейный всеукраинский фестиваль короткометражного кино «Открытая ночь» пройдет в 12 городах Донбасса.
Впервые кинофестиваль «Открытая ночь» прошел в 1997 году. Он задумывался как обзор наиболее интересных достижений украинского кино. Сегодня фестиваль является площадкой для реализации новых идей для отечественных кинематографистов и поиска молодых талантов, которые могут стать новыми лицами украинского и мирового кино.
«В 2015 году «Открытая ночь» в режиме реального времени охватила 52 экрана в разных городах Украины и за ее рубежом, в том числе в 4-х городах зоны АТО и в 10 странах мира», – сообщают организаторы фестиваля.
В этом году 12 населенных пунктов Донбасса станут площадкой для параллельного показа и трансляции фильмов. Основная цель мероприятия – поддержка национального кинематографа, а также фильмов совместного и иностранного производства, которые сохраняют традиции украинского искусства.
Показ кинофильмов в городах Донбасса пройдет в ночь с 24 на 25 июня.
Адреса площадок в Донецкой и Луганской областях:
- Бахмут (кинотеатр «Победа»);
- Краматорск (площадь города);
- Лисичанск (кинотеатр «Дружба»);
- Мариуполь (арт-платформа «ТЮ»);
- Мангуш (Дом культуры);
- Никольское (Дом культуры);
- Райгородок (Дом культуры);
- Святогорск (Веревочный парк «Стрекоза»);
- Сергеевка (Киноклуб);
- Северодонецк (площадь Победы);
- Славянск (КП «Парк культуры и отдыха»);
- Старобельск (Дом культуры).
В течение киноночи покажут около 40 короткометражных фильмов разной тематики.
Источник: Вчасно
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