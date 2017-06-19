В «ДНР» не согласны с планом по реинтеграции Донбасса. Главная

Представитель «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в качестве возможных мер урегулирования ситуации в Донбассе рассматриваются только минские соглашения, передает российское издание «RT».

«Чтобы говорить о том, что предлагается, должно быть доверие. После трех лет войны на слова "давайте все забудем, давайте все будет дальше хорошо" в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается. Это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных Минскими соглашениями», – заявил Пушилин.

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