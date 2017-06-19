Блокада Донбасса привела к потере 1% ВВП Украины, – глава правительства. Главная

Украина потеряла от несанкционированной властью блокады неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской области 1% ВВП, и важно не допустить повторения таких попыток, в том числе по блокаде железнодорожных перевозок из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает «Интерфакс-Украина».
«От той блокады, которая произошла, Украина потеряла 1% ВВП – это сотни миллионов гривень, миллиарды гривень, которые могли пойти на заработные платы, на еще большее укрепление национальной валюты…», – сказал премьер на селекторном совещании по подготовке к зиме в Киеве в понедельник.
«Махновщина – это наихудший путь, которым можно идти куда-то… От таких действий пользы нет», – добавил глава правительства.
Он подчеркнул, что блокада НКТ* привела к потере контроля над всеми активами в НКТ, и теперь вместо платежей в украинский бюджет, налоги и другие платежи используются на поддержку боевых действий представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Вопрос блокады на селекторе возник в связи просьбой главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко о поддержке правоохранителей в связи с планируемой депутатами от «Самопомичи» в ближайшие выходные акции по блокированию железнодорожных поставок угля из России. По мнению главы области, эти акции должны отвлечь внимание от проблем львовского мусора.
«Полностью поддерживают позицию МВД и министра: Национальная полиция будет полностью адекватно реагировать на любое блокирование и нарушение законов. На вашей стороне закон: если кто-то будет нарушать закон, вы должны мгновенно реагировать», – заявил в ответ Гройсман.
По его словам, депутаты вместо блокирования должны вносить соответствующие законопроекты, «а не ходить и делать из себя преступника».
«Должна нести политическую ответственность та сила, от которой этот депутат избран», – считает премьер.
Напомним, в прессе и в социальных сетях появилась информация, что в рамках второго этапа блокады активисты собираются перекрывать все железнодорожное сообщение между Украиной и Россией с 1 июня. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал не допустить второго этапа блокады Донбасса.
В свою очередь, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что процессу возвращения к концу года неподконтрольного Донбасса в состав Украины помешали действия активистов во главе с народным депутатом Семеном Семенченко по блокаде железнодорожных путей и передвижению грузов из/на неподконтрольных территорий.
Фото: 112.ua
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