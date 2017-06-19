Эксперт: Вузы-переселенцы – это только люди. Материальной базы нет. Главная

Президент Петр Порошенко подписал закон, в котором говорится об оказании поддержки перемещенным с временно оккупированной территории высшим учебным заведениям. О какой поддержке идет речь, рассказали в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По словам директора Департамента образования и науки Донецкой областной военно-гражданской администрации Надежды Оксенчук, перемещенные высшие учебные заведения – это, фактически, только люди.

«Следует понимать, что эти перемещенные высшие учебные заведения – это фактически только люди. Что они успели взять с собой, то взяли. А кто-то вообще с одной сумкой успел уехать. Материально-техническая база, лаборатории, литература – все осталось там. Преподаватели фактически переехали на пустое место», – говорит она.

Всего с неподконтрольной Донетчины выехали 10 вузов – 7 на подконтрольную территорию Донецкой области и 3 – за пределы области. Им были предоставлены помещения в бесплатную аренду, но они, по сути, так и остались без материально-технической базы.

«И в законе, собственно, речь идет о целевой государственной субвенции, например, в область, чтобы она могла их финансировать (потому что вообще-то вузы финансируются из государственного бюджета). Кроме того, некоторые вузы подчиняются различным министерствам и ведомствам (Донецкий национальный медицинский университет – Министерству здравоохранения, Донецкий юридический институт – Министерству внутренних дел Украины). Где-то нужно провести ремонт помещений, где-то закупить и тому подобное», – объяснила специалист.

Наряду с этим будет оптимизировано профессионально-техническое образование в области. И поэтому будут высвобождаться помещения, которые находятся в государственной собственности. Эти помещения можно будет также передать перемещенным вузам.

«На сегодня на территории области есть 46 профессионально-технических училищ и лицеев. Это многовато. Они не заполнены: там, где может обучаться 1000 человек, обучается 300-400», – говорит Оксенчук.

Но, по ее словам, это не будет простое сокращение. В Минобразования сообщили, что сократить можно только до 10% от общего количества.

«Однако, мы и не очень стремимся сокращать, поскольку надеемся, что в скором будущем наступит мир, и Донбасс надо будет восстанавливать быстрыми темпами. И тут возникнет потребность именно в специалистах рабочих профессий», – считает чиновница.

По материалам: Укринформ