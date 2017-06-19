Мы боремся за деоккупацию Донбасса и возвращение территорий, – Геращенко. Главная

Работа над законопроектом «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины» вскоре будет завершена, и он будет вынесен на заседание СНБО. Об этом рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает «Сегодня.ua».
«Сегодня мы работали несколько часов, дошлифовываем определенные дискуссионные моменты законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины". В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение, также я предложила в ближайшее время провести дискуссию по законопроекту на неформальной минской платформе, которая создана и успешно работает в ВР», – сообщила Ирина Геращенко.
Она рассказала, что состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса с участием руководителей фракций коалиции, депутатов, которые активно работают над проблематикой защиты нацбезопасности и обороны и деоккупации Донбасса и секретаря СНБО Александра Турчинова, советников президента, экспертов.
По словам Геращенко, по поручению президента, работа над этим проектом вместе с экспертами и секретариатом СНБО продолжается уже «определенное время».
«Важно – Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации на Донбассе, но мы боремся за деоккупацию и возвращение территорий», – подчеркнула парламентарий.
Фото из открытых источников
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