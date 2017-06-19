На Луганщине контужен ребенок и ранена 16-летняя девушка. Новости

В результате обстрела Счастья (Луганская обл.) травмирован 9-летний мальчик. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

По информации полицейских, сегодня, 19 июня, в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение о том, что медиками была оказана медицинская помощь 9-летнему ребенку. Мальчик 15 июня около 20:30 в районе магазина вследствие артобстрела получил ранения в виде баротравмы, контузии обоих ушей.

Данный факт квалифицирован полицией как террористический акт.

В полиции сообщили, что 15 июня в результате обстрелов получила осколочные ранения также 16-летняя девушка, жительница Счастья. Кроме того, в результате обстрела были повреждены автотранспортный цех Луганской ТЭС, расположенный в Счастье, магазин, где взрывом выбиты двери и окна, а также гараж.

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