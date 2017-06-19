В законопроекте о реинтеграции Донбасса не идет речь о введении военного положения, – Тука. Главная

В законопроекте о реинтеграции Донбасса не идет речь о введении военного положения, а большое количество людей, комментирующих законопроект, не читали текст этого документа. Об этом изданию «Гордон» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Я читал этот законопроект, но когда он будет внесен на рассмотрение Верховной Радой, не знаю. Об этом законопроекте написали уже масса людей, которые даже краем глаза его не видели. Могу сказать точно: о введении военного положения в законопроекте о переформатировании АТО нет ни слова. Это выдумки. К тому же было только предварительное чтение. И сразу же возникла масса вопросов к тесту. Наверняка они будут учтены. А соответственно окончательный вариант законопроекта, скорее всего, существенно будет отличаться от того, что читал я», – отметил Тука.
Он акцентировал внимание на том, что формально антитеррористической операцией руководит СБУ.
«В целом я оцениваю этот законопроект положительно. Сам режим АТО с точки зрения законодательства существенно ограничивает возможности ВСУ. Это уже давно всем понятно. К тому же нелогично, что подавляющее большинство участников АТО – это военнослужащие ВСУ, а формально операцией руководит заместитель председателя СБУ. Также, на мой взгляд, должны быть расширены полномочия глав военно-гражданских администраций. Сейчас их недостаточно для адекватного управления территориями. Это касается хозяйственной деятельности. Как показала практика, некоторые территориальные вопросы годами находятся в подвешенном состоянии», – подчеркнул Тука.
Фото: varota.com.ua
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