Субсидии на… еду. Уже завтра?. Главная

Правительство приняло очень неоднозначное решение и с 1 июля полностью отменило государственное регулирование цен на продукты питания и некоторые услуги в Украине.

Объяснили такое решение его авторы довольно просто. По их мнению, оно «снизит административное давление на бизнес, будет развивать конкуренцию и устранит лишнюю бюрократию в процессе образования цен».

Не скрыли в Кабинете министров и чего ждут от своего такого шага уже в ближайшем будущем. «Ожидается, что решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры», – говорится в официальном комментарии правительства на его сайте.

Таким образом, если говорить более простым языком, в Кабмине ожидают, что цены на продукты питания в стране будут расти более интенсивно и бодро, чем раньше, когда их хоть немного сдерживало государственное регулирование. Потому, что пересматривать их станет проще, легче и быстрее. Ориентиром же для цен украинских отныне будут лишь мировые цены на продовольствие.

Что практически изменится с началом действия этого постановления?

Ценам свободу не давать

На данный момент существуют (то, что не исполняются – вопрос другой) жесткие административные ограничения в наценках на целый ряд продуктов. В частности, на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и птицу, вареные колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, сливочное и подсолнечное масло, а также куриные яйца предельные торговые надбавки к оптовой цене не могут превышать 15%. А на розничные цены – 10% от соответствующих оптовых цен.

Также установлены граничные уровни рентабельности и торговые наценки в 20% на детские смеси, на стоимость услуг в торговых заведениях и цены и нормативы рентабельности на рынках, занимающихся продажей как продовольствия, так и непродовольственных товаров. Среди прочего речь идет о сдаче в аренду торговых помещений и площадей, торгово-технологического, а также холодильного оборудования в торговых объектах.

Нетрудно догадаться, что все вышеперечисленное так или иначе входило в затраты и, как следствие, в цену продаваемого населению товара. Поэтому, административное сдерживание неконтролируемого повышения уровней рентабельности, оптовых и розничных торговых надбавок и прочего довольно ощутимо сдерживало цены на продукты питания первой необходимости, иначе называемые социально значимыми продуктами питания.

То есть, для производителей это решение правительства прежде всего означает следующее. Если раньше они должны были обязательно декларировать в Госпродпотребслужбе изменение цены, если она увеличивалась более чем на 1% в месяц, и обосновывать такое повышение, то с 1 июля 2017 года этого делать не нужно. Сам порядок формирования цен на продукты питания, который действовал последние 10 лет, будет аннулирован.

Производители и торговцы продовольствием, которые долго добивались отмены регулирования, не скрывают своего восторга. В частности, Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» заявила, что приветствует решение правительства. «Мы в течение многих лет неоднократно обращались в министерство экономического развития и торговли с просьбой упразднить регулирование минимальных цен на так называемые социально значимые продукты питания», – сказано в официальном заявлении ассоциации.

Что такое «социально значимые»?

А что же простые украинцы? Конечно, можно привычно констатировать, что цены на продовольствие для них в очередной раз повысятся. Но это вряд ли даст полное понимание реально складывающейся ситуации.

Почему вообще государство регулировало (а по сути, административно сдерживало) цены на социально значимые продукты питания? И почему только на социально-значимые, а не на все?

Социально значимые продукты питания в мире еще называют «едой для бедных». Практический смысл такой еды и сдерживания цен на нее в следующем. В любой стране есть так называемая минимальная продовольственная корзинка. Туда входит набор продуктов, необходимый любому человеку, чтобы поддерживать свое здоровье и способность трудиться хотя бы на минимальном уровне. Для этого, стоимость всех продуктов в этой корзинке должна быть доступной для любого человека с любым, даже минимальным, официальным уровнем доходов.

С адекватными доходами населения в Украине проблемы были всегда. Поэтому, для малоимущих государство через регулирование как бы устанавливало цены на продукты, которые «помещались» в их доходы. Ну, хотя бы формально. По словам экспертов, в обычное время количество украинцев, покупавших социально значимые товары по специальным ценам, колебалось от 12 до 15% от общего числа покупателей. Остальные предпочитали более качественные, хотя и более дорогие продукты.

Когда бедные все

Однако, к лету 2015 года ситуация в Украине резко и кардинально изменилась. «Торговые сети стали активно повышать цены на "социальную корзину" из-за падения покупательной способности украинцев и изменения структуры потребления», – заявил в сентябре 2015 года директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, уже на тот момент количество украинцев, покупающих социально значимые продукты питания в украинских магазинах резко возросло до 60%. Эти продукты стали основным товаром и супермаркеты начали сокращать ассортимент дорогих и средней стоимости товаров или вовсе от них отказываться в пользу более дешевого социального продовольствия.

Что это означало? Прежде всего то, что количество малоимущих в Украине резко возросло и превысило половину населения страны. Интересно, что данные ассоциации поставщиков торговых сетей удивительным образом совпадают с данными Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины – осенью прошлого года 53,8% населения страны жило за чертой прожиточного минимума.

Примечательно, что самая тяжелая ситуация в этом смысле у переселенцев. «Только 43% переселенцев имеют постоянную зарплату, а остальные не имеют постоянных доходов и живут на социальные пособия от государства», – заявил директор Международной организации по миграции Уильям Свинг. Нетрудно понять, что социально значимые продукты питания с регулируемыми ценами на них были для многих из них спасательным кругом.

Интересно, что государственное регулирование цен в Украине, по сути, не работало еще с октября прошлого года. Последние три месяца 2016 года в Украине как бы проводили пилотный проект, призванный выяснить, как госрегулирование цен влияет… собственно на сами цены. С этой целью с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года регулирование было приостановлено. Хотя по сути, оно не было возобновлено до самой его отмены, т.е. с октября прошлого года и половину нынешнего года цены на продовольствие в Украине государством не регулировались совсем.

Цены, которые никто не держит

За это время цены на продукты питания существенно выросли. Как сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, только за первый месяц после отмены регулирования – октябрь 2016 года:

куриные яйца подорожали на… 55%,

куриное мясо – на 30%,

масло – на 9%,

сметана и сало – 5%.

«За месяц также подорожали макароны, мука, вареная колбаса первого сорта. Средний рост цен на социальные продукты питания за октябрь составил 4%. Это – значительный рост в этом году», – заявил эксперт.

Дальше процесс лишь набирал обороты. В январе 2017 года:

картофель подорожал на… 16%,

морковь – на 9%,

свекла и капуста – на 8%,

сыр и сметана – на 6%,

молоко и говядина – на 5%,

сливочное масло, сахар и гречка – на 3%,

мука и макароны – на 2%.

Но главное было даже не это.

«Такого значительного роста цен на хлеб мы не видели много лет. За январь хлеб ржаной и пшеничный, или черный и хлеб пшеничный, или белый подорожал более, чем на 4%», – заявил в феврале нынешнего года Алексей Дорошенко.

Примечательно, что с регулированием для роста цены на хлеб на 4% понадобился год.

Прошедший май показал, что цены на продовольствие и не собираются притормаживать. Эксперты уже обозвали процесс второй волной подорожания.

Только по официальным данным Госстата, овощи в мае выросли в цене на… 16,7%, фрукты – на 12,8%, свинина – на 4,1%, хлеб – на 0,8%. Как сообщили в Экономическом дискуссионном клубе, стоимость минимальной продуктовой корзины в мае выросла на 94 грн для трудоспособного лица и на 70 грн для нетрудоспособного.

Цены догнали Европу. И перегнали…

Примечательно, что, по мнению экспертов продовольственного рынка, в середине мая украинские цены на продукты питания сравнялись с европейскими. Теоретически можно было предположить, что на этом рост цен закончится. Но, этого не случилось и подорожание продолжилось.

Эксперты в этой связи уже отметили, что такой рост цен говорит о несбалансированности спроса и предложения. Однако, правительство не просто не стало вмешиваться, оно… отменило регулирование цен на социально значимые продукты вообще. Интересно, на процесс сразу откликнулись социальные продукты.

Как заявил Алексей Дорошенко, за первые 10 дней июня:

капуста подорожала на 42%,

яйца – на 34%,

лук – на 14%,

свинина – на 4%,

сало – на 3,4%,

говядина – на 1,8%,

рис – на 2,2%,

хлеб и вареная колбаса – на 0,7%.

Госстат приводит практически те же цифры.

«Отказавшись от регулирования стоимости социальных продуктов, государство снова пренебрегло интересами своих граждан», – заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. По его прогнозу, цены на хлеб и другие социальные продукты в рыночных условиях будут и дальше расти и это повлечет снижение уровня жизни социально незащищенных слоев населения.

Последние исследования группы «Рейтинг» подтверждают пессимизм эксперта. Согласно данным «Рейтинга», опубликованным в июне, за последний год в более чем у 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, а повышение цен на потребительские товары на себе ощутили и вовсе 97% украинцев.

Оформляем субсидии на еду?

По большому счету, вопрос не в том, будут ли дорожать продукты, а в том, как быстро и сильно они будут дорожать. «Хлеб ежемесячно продолжит расти в цене на 5-7%», – заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его подсчетам, по итогам прошлого года хлеб уже подорожал на 21%, а за 4 месяца нынешнего года – еще на 12%. «Ранее правительство сдерживало рост цен на социальный хлеб. Но сейчас цены отпущены», – резюмировал он, добавив, что также уже в ближайшее время стоит ждать подорожания яиц. И сахара…

В такой ситуации очень скоро реальностью могут стать… субсидии на еду. Как известно, Киевский облсовет еще в марте принял решение, в котором потребовал от правительства вернуть госрегулирование цен на продукты. В противном случае, он пригрозил рассмотреть возможность внедрения программы субсидирования продуктов питания для семей с низкими доходами, вроде Американской федеральной программы льготной покупки продуктов.

Так, что возможно вслед за программой «Доступные лекарства», скоро появится и программа «Доступные продукты».

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»