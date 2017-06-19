В Славянске митингуют сотни жителей города. Новости

Несколько сотен жителей Славянска (Донецкая обл.) сегодня, 19 июня, вышли на митинг в защиту производителей керамической продукции.

Выйти на протест работников керамического производства и горожан вынудили действия правоохранительных органов, которые с конца мая, по словам митингующих, начали препятствовать их деятельности.

На протяжении месяца у керамистов проводят многочисленные проверки, обыски, задерживают фуры перевозчиков, описывают товар. Из-за этого многие производители керамики вынужденно закрыли свои цеха, а люди остались без работы. Кроме того, вся процедура проверок проходит со множественными нарушениями, уверяют митингующие.

В результате славянские производители керамики остались без оптовых покупателей, которые боятся приобретать продукцию из-за возможной ее конфискации.

По версии правоохранителей, фуры с грузом задержаны из-за несоответствия законодательным нормам.

«Есть подозрения, что продукция, которую собирались вывозить, была произведена в цехах, действующих в неполном соответствии с законом», – отметили представители полиции.

После часового митинга протестующие переместились в сессионный зал на внеочередную сессию горсовета, посвященную этому вопросу.

В ходе дискуссии городские власти заявили о начале полноценного переговорного процесса и предложили создать контрольную комиссию по данному вопросу. Очередное заседание горсовета назначили на 20 июня.