Законопроект о реинтеграции Донбасса гармонизируют с Минскими соглашениями. Главная

Законопроект о восстановлении суверенитета Украины над неподконтрольными территориями Донбасса будет предусматривать гармонизацию текущей ситуации с Минскими соглашениями и в очередной раз будет закреплена приверженность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает «Интерфакс-Украина».
«Особенно важным пунктом этого закона будет гармонизация изменений в текущей ситуации Украины с обязательствами Украины согласно Минским соглашениям и повторное подтверждение того, что Украина готова, будет продолжать и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе», – сказала Луценко.
Представитель президента также подчеркнула, что документ будет направлен на усиление защиты и обороны государства в зоне проведения АТО – в отдельных района Донецкой и Луганской областей.
«Это наше обязательство по деоккупации Донбасса», – сказала она.
Ирина Луценко также добавила, что законопроект, прежде всего, направлен на реинтеграцию Донбасса.
«Мы говорим в этом законе о правовом статусе военных действий. Мы говорим о признании правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы говорим об улучшении социально-экономического управления с целью решения надлежащим образом проблем людей в зоне конфликта – свидетельство о рождении, нотариальные справки и т.д.», – пояснила она.
Луценко также добавила, что необходимость принятия такого законопроекта вызвана последними событиями на Донбассе, как то легализация паспортов «Л/ДНР», введение т.н. «рублевой зоны», конфискация украинских предприятий, а также попытка представителей «республик» оттянуть границу Украины до т.н. зоны.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса не идет речь о введении военного положения.
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