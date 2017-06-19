Почему и во что нужно переформатировать АТО. Версия Тымчука. Главная

Украина нашла «гибридный ответ» России в виде законопроекта «Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України». Об этом сегодня, 19 июня, заявил народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В частности, он пишет, что состоялось заседание рабочей группы по доработке указанного законопроекта, ранее анонсированного секретарем СНБО Александром Турчиновым.

«В заседании приняли участие А. Турчинов, главы фракций коалиции и депутаты, работающие над проблематикой в сфере нацбезопасности и обороны, представители Администрации Президента Украины. Работа над законопроектом заканчивается (идет согласование некоторых деталей), вскоре увидим его в Раде», – сообщил Тымчук.

Он также дал пояснения по некоторым базовым моментам законопроекта. Прежде всего ответил на вопрос, зачем вообще нужен такой законопроект.

«АТО позволила остановить наступление россиян на Донбассе и осуществить освобождение достаточно больших территорий. Весной 2014-го это был наиболее приемлемый формат, когда вместе с отрицанием Путиным своей агрессии, и серьезная часть международного сообщества, включая наших партнеров, не верила в "российские корни" конфликта. Сегодня все понимают, что это – не внутренний конфликт, а агрессия Кремля. Но и сейчас, как бы кому ни хотелось, мы не можем взять и объявить войну России (учитывая, что она и теперь рьяно отрицает свою агрессию на Донбассе) – просто не сможем бодаться военными и экономическими потенциалами "напрямую", в ходе открытого военного противостояния двух держав. Такая нынешняя "де-факто война без войны де-юре" – и есть суть путинской "гибридной агрессии". На эти реалии мы нашли не менее "гибридный ответ" в виде данного законопроекта, когда украинская армия может использоваться для освобождения оккупированных россиянами территорий без юридического состояния войны с РФ», – сообщил Тымчук.

Он также пояснил, почему вопрос переформатирования АТО возник только сейчас, на четвертом году войны.

«Да, вопрос о несоответствии АТО реалиям конфликта стоял давно, но последней каплей стал фактический срыв Москвой Минского процесса, когда с начала 2017 года Россия признала "документы" "Л/ДНР", ввела в оккупированных районах Донбасса "рублевую зону", загребла украинские предприятия под видом "национализации"», – уточняет Тымчук.

Он подчеркнул, что «эти шаги россиян заставляют нас форсировать вопрос признания данных территорий оккупированными (да, это надо было сделать давно, но это не значит, что по этой причине не надо этого делать сейчас) и переформатировать АТО, поскольку понятия деоккупации и антитеррористической операции несовместимы».

По его словам, заменить АТО в настоящее время предлагается войсковой операцией.

«По сути – войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а Оперативным штабом. Общее руководство Оперативным штабом будет осуществлять Президент как Верховный Главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на Оперативном штабе», – пишет народный депутат.

Он также ответил на вопрос, будет ли вводиться военное положение.

«Законопроект (вполне в русле нынешнего законодательства) позволяет вводить военное положение на усмотрение Президента Украины. Однако надо понимать, что Закон о правовом режиме военного положения – это не инструмент использования ВСУ, как почему-то уверены многие. Военное положение (а оно, согласно тому же Закону, может вводиться и без состояния войны, а лишь в случае угрозы) облегчает в определенных ситуациях обеспечение использования ВСУ. В целом же он направлен на решение административных вопросов "под военных", на ограничение прав граждан и СМИ, и т.д. (смотрим Закон "О правовом режиме военного положения")», – поясняет Тымчук.

Депутат также добавляет, что принятие данного законопроекта не означает отказ Украины от «Минска».

«Ни в коем случае. Наоборот, после фактического отказа России от Минских соглашений, принятие данного законопроекта и переформатирование АТО позволит вдохнуть жизнь в Минский процесс, укрепив самую важную составляющую – касающуюся вопросов безопасности. Украина, как и ранее, делает ставку на политико-дипломатический способ решения конфликта на Донбассе. Однако защитить себя и принуждать любыми путями Россию к выполнению Минска – наше святое право и обязанность», – пишет Дмитрий Тымчук.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса не идет речь о введении военного положения.

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