Ситуация в пунктах пропуска днем 19 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Татьяна: «11:20. Проезжала с Украины в ДНР сегодня в 8 утра пешей. На все потрачено 1 час. Людей на Майорске в сторону Горловки нет, машин – 50. На ДНР в сторону Артемовска людей очень много, машин до второго поворота, льготных машин до первого поворота».

Надежда: «13:17. Родственники с 6:00 стоят в пешей в сторону Бахмута, до сих пор не прошли».

КПВВ «Марьинка»:

Анжелика: «11:20. В сторону Курахово на ДНР машин 20, перед нулевым – до бусика».

«Земляк»: «13:30. В сторону Донецка из Курахово машин 30».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виталий: «на 13:15 на Еленовке от второго туалета от блокпоста , на украинском нулевом – между 2 и 3 туалетом».

«Администратор»: «13:25. На Новотроицке на Донецк пеших никого, и машин 50 шт в три ряда».

«Администратор»: «14:28. На Еленовке на Донецк машин 50, на Мариуполь не много, около 30-ти и два автобуса с пешими».

КПВВ «Гнутово»:

Алик: «13:16. Пищевик. На Донецк машин 40».

Читайте также: