Ситуация в пунктах пропуска днем 19 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 19 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Татьяна: «11:20. Проезжала с Украины в ДНР сегодня в 8 утра пешей. На все потрачено 1 час. Людей на Майорске в сторону Горловки нет, машин – 50. На ДНР в сторону Артемовска людей очень много, машин до второго поворота, льготных машин до первого поворота».
- Надежда: «13:17. Родственники с 6:00 стоят в пешей в сторону Бахмута, до сих пор не прошли».
КПВВ «Марьинка»:
- Анжелика: «11:20. В сторону Курахово на ДНР машин 20, перед нулевым – до бусика».
- «Земляк»: «13:30. В сторону Донецка из Курахово машин 30».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Виталий: «на 13:15 на Еленовке от второго туалета от блокпоста , на украинском нулевом – между 2 и 3 туалетом».
- «Администратор»: «13:25. На Новотроицке на Донецк пеших никого, и машин 50 шт в три ряда».
- «Администратор»: «14:28. На Еленовке на Донецк машин 50, на Мариуполь не много, около 30-ти и два автобуса с пешими».
КПВВ «Гнутово»:
- Алик: «13:16. Пищевик. На Донецк машин 40».
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