Ваучеры на еду и лекарства для переселенцев на Харьковщине. Главная

В Харькове открылся пункт выдачи гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщала пресс-служба Общества Красного Креста Украины.
Пункт открыли в рамках совместного проекта Общества Красного Креста Украины и Немецкого Красного Креста «Замороженный конфликт: поддержка внутренне перемещенных лиц в Харьковской области», который осуществляет Харьковская областная организация Общества при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.
Данный проект направлен на поддержку более 5 тыс. ВПЛ в Харьковской области путем выдачи ежемесячных ваучеров на продукты питания (600 грн) и медикаменты (300 грн) в течение 28 месяцев.
Категории получателей среди ВПЛ по проекту:
- матери-одиночки/вдовы (вдовцы);
- многодетные семьи (минимум 3 и более детей до 18 лет);
- семьи с детьми до 4 лет;
- беременные;
- семьи с детьми-инвалидами;
- семьи, воспитывающие приемных детей и детей-сирот;
- люди с I,II,III группой инвалидности;
- пенсионеры старше 65 лет.
По всем вопросам можно обращаться по тел. +38 (050) 742 85 97 (ежедневно, кроме выходных с 10:30 до 17:00).
Комментарии