Печать на бизнес-документах теперь не нужна. Главная

В Украине с 19 июня отменено обязательное использование печатей на бизнес-документах. Это нововведение связано со вступлением в силу закона №1982-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями», передают «Комментарии».

Теперь, для того чтобы документы считались достоверными, достаточно подписи уполномоченного на это лица.

Как говорится в сообщении, за требование должностными лицами документа с оттиском печати или нотариальным заверением (последнее – в случае, если этого не предусмотрено законодательством), вводится штаф от 850 до 1700 грн.

Авторы закона пояснили необходимость нововведения следующим: действовавший до этого закон позволял добровольное использование печатей в бизнесе. Из-за неопределенности в законодательных актах возникала путаница. Предприниматели не всегда понимали в каких случаях печать нужна, а в каких нет. В то время как чиновники могли требовать документы именно с печатью.

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