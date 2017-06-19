Евросоюз продлил санкции против России. Главная

Санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя будут продлены до 23 июня 2018 года. Такое решение было принято во время встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге, передает «Громадське радіо».

Как отмечается в сообщении, решение о продлении санкций было согласовано 6 июня на уровне Комитета постоянных представителей стран-ЕС (COREPER).

Ограничительные меры были введены ЕС 14 июня 2014 года на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги (в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, исключая чрезвычайные ситуации), на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетического сектора, говорится в сообщении.

Фото: ukranews.com

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