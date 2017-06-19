Пострадавшие жители «серой зоны» Донетчины получили помощь (Фоторепортаж). Главная

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине вместе с партнерами – гуманитарной миссией «Пролиска» продолжают оказывать помощь мирным жителям на линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщают пресс-службы организаций.

Так, в прифронтовую Красногоровку (Ясиноватский р-н) передали 80 энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования на сумму более 11 тыс. грн.

Отмечается, что лампы для уличного освещения из государственного бюджета закупались сельским советом в последний раз до начала вооруженного конфликта. В связи с отсутствием бюджета в населенном пункте, большинство из них пришло в негодность, в связи с чем большая часть села, в котором проживают около 400 человек, в том числе и улицы, ведущие к важным объектам инфраструктуры, были не освещены в вечернее время суток.

В селе Ольгинка (Волновахский р-н) 10 семьям мирных жителей, в которых проживает 31 человек, в том числе 4 ребенка, была оказана гуманитарная помощь наборами для быстрого реагирования (пленка, постельное белье, одеяла, наборы посуды, емкости для воды). Их жилье пострадало во время обстрелов.

В поселке Сухая Балка (Торецк) волонтерами оказана помощь пленкой для окон и брезентом для накрытия кровель шести семьям, в которых проживает 13 человек, в том числе 3 детей, чье жилье пострадало в ходе обстрела.

Фото: Facebook/ Гуманитарная миссия «Пролиска»

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