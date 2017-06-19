Старшеклассники Луганска провели выпускной взаперти. Главная

В неподконтрольном Луганске выпускные вечера прошли с учетом комендантского часа, поэтому старшеклассники смогли встретить рассвет только после 04:00, передает «ЛІГА.net».

По информации источников издания, в городе выпускников на время проведения мероприятий закрывали в развлекательных заведениях, и они не могли передвигаться по городу с 23:00 до 04:00.

«Нас сразу предупредили, что мы будем ограничены в передвижении эти пять часов, поэтому администрация кафе и охранники заранее закрыли зал, где мы отмечали выпускной, а после четырех утра мы смогли встретить рассвет», – рассказала выпускница.

По словам другого выпускника, он недоволен тем, что не отменили комендантский час на это время.

Как сообщалось ранее, в школах «ДНР» выпускные вечера для 11-классников пройдут 23 июня.

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