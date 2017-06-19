Хуг едет в Донецк. Главная

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг проинспектирует насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водовода. Об этом сегодня, 19 июня, сообщают ресурсы НКТ*.

«Приезд Александра Хуга ожидается завтра, 20 июня», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, замглавы миссии вместе с патрулями проинспектирует насосную станцию 1-го подъема Южнодонбасского водовода, которая регулярно оказывается под обстрелами.

Как сообщалось ранее, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, который обеспечивает водой 3 фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (Карловка), Великоанадольскую (Волноваха) и Старокрымскую (Мариуполь). Без центрального водоснабжения остались почти 400 тыс. жителей Донецкой области.

10 июня в 12:00 после восстановительных работ были запущены насосные агрегаты на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Но в 13:15 начался новый обстрел, работу станции удалось возобновить во второй половине дня.

При этом 11 июня насосная станция снова была остановлена из-за повреждений в ходе боевых действий.

12 июня руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в области может быть объявлена чрезвычайная ситуация, если не удастся решить проблему с водоснабжением.

15 июня запущено в работу оборудование на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Однако, 18 июня объект снова был обстрелян.

НКТ* – временно неподконтрольная украинской власти территория

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