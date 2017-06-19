В «ЛНР» похвастались светодиодными светофорами. Главная

В Луганске приступили к третьему этапу замены ламповых светофоров на светодиодные. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «начальника предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог"» Евгения Левтерова.

«На минувшей неделе уже начали третий этап замены ламповых светофоров на светодиодные. Установили новые светофорные объекты на перекрестке улицы 50-летия образования СССР и улицы Советской», – рассказал он.

Левтеров уточнил, что сейчас работы по установке светодиодных светофоров ведутся на площади Героев Великой Отечественной войны в центре Луганска.

«Кроме того, занимаемся и содержанием дорог. Так, за неделю убрали с городских автомагистралей 600 тонн смета, а также нанесли разметку – обозначили около 560 кв. м пешеходных переходов», – добавил он.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: