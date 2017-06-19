Правительство выделит 15 млрд грн на субсидии уже на этой неделе, – Гройсман. Главная

Долги государства по субсидиям будут погашены до начала нового отопительного сезона. Об этом во время селекторного заседания по вопросу подготовки к отопительному сезону заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Сегодня.ua».

«Мы аккумулировали дополнительно 15 млрд грн для проведения расчетов по льготам и субсидиям. В эту среду правительство примет решение относительно изменений бюджета. Мы направим его в парламент и будем просить парламентариев поддержать», – отметил глава правительства.

Премьер напомнил, что в Украине провели верификацию всех льгот и субсидий.

Об этом же говорил министр финансов Александр Данилюк в пятницу на пресс-конференции. «Сумму надо увеличивать, это факт. Мы определили сейчас оптимальную сумму (15 млрд грн – ред.) Дальше переговоры ведутся. Наш план – проголосовать это конечно до завершения сессии. Это именно тогда, когда это решение нужно. Позже – всегда можно решить эту проблему. Но зачем ее делать хуже? У нас есть сейчас перевыполнение по доходной части, по импортному НДС», – сказал Данилюк.

Напомним, в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование по льготам и субсидиям населения на уровне 47,1 млрд. грн. Однако уже более 35,2 млрд грн использовано по состоянию на конец весны 2017.

Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко обозначил общую потребность в субсидиях для оплаты услуг ЖКХ в Украине 2017 год на уровне 75-77 млрд грн. Эксперты считают, что правительству необходимо увеличить статью госбюджета по финансированию субсидий, как минимум, на 30 млрд грн.