Сколько украинцев посещает запрещенные российские соцсети. Главная

В мае 2017 года поисковая система Google в очередной раз возглавила список наиболее посещаемых интернет-ресурсов (доменов) в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Интернет Ассоциации Украины, передает «УНИАН».

В исследовании, проведенном агентством Factum Group Ukraine по заказу ассоциации, участвовало 5 тыс. интернет-пользователей со всей Украины.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории в мае у Google составило 63% посетителей.

Далее в рейтинге расположились домены:

Youtube.com – 43%;

Vkontakte – 43%;

Yandex – 34%;

Odnoklassniki – 27%;

Facebook – 26%;

Mail.ru – 24%.

У остальных доменов среднедневная доля составила менее 15%.

В рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за месяц), также лидировал Google. На долю этого ресурса пришлось 80% пользователей. Второе место в этом рейтинге разделили домены Youtube.com и Vkontakte (62%). Далее следуют Yandex и Mail.ru (60% и 57% соответственно). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее половины аудитории.

В исследовании учитывалось общее количество людей, посетивших интернет-ресурсы с компьютеров и мобильных устройств (ОС Android). При этом ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua, ok.ru – в Odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.com – в Vkontakte. При этом охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей. Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.

Как сообщалось ранее, по данным интернет-инструмента SimilarWeb, «Вконтакте», «Одноклассники», Yandex и Mail.Ru все еще держатся в топ-10 самых посещаемых украинскими пользователями интернет-ресурсов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. Документ предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети. Кроме того, провайдеров обязали заблокировать доступ к сервисам самого Mail.ru. Также заблокирован доступ к сервисам «Яндекса» за исключением главной страницы поисковика. Данные санкции вступят в силу до 1 июня 2017 года.

Фото из открытых источников

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