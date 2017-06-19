Губернатор Луганщины просит Киев забрать энергомонополиста ЛЭО. Главная

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предлагает передать областную энергоснабжающую компанию ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) в управление государству на период проведения АТО. Это один из вариантов недопущения отключения объектов области от энергоснабжения, передает «Интерфакс – Украина».

«Это третий вариант, с которым я обращался и к вам, и на СНБО – на период АТО передать в госуправление компанию ЛЭО, потому что нельзя допустить отключения воды и электричества в целом», – сказал он премьер-министру Владимиру Гройсману на селекторном совещании по подготовке к зиме.

Глава ЛугОВГА уточнил, что первый вариант решения проблемы предполагает принятие постановления правительства, которое сейчас находится на доработке, о запрете отключать объекты ЖКХ на территории Донецкой и Луганской областей до завершения АТО, а второй вариант – выдать лицензию «Луганскоблэнерго» для энергоснабжения объектов на подконтрольной территории Луганской области.

Юрий Гарбуз сообщил, что в последнее время решения острого для области вопроса взаимоотношений с ЛЭО благодаря вмешательству вице-премьеров Владимира Кистиона и Геннадию Зубко сдвинулось с мертвой точки.

«Мы знаем про эту проблему и регулярно ею занимаемся», – сказал премьер-министр, не уточнив деталей.

Как сообщалось ранее, ЛЭО неоднократно предупреждало о возможности отключения объектов ЖКХ области от энергоснабжения в связи с крупными объемами задолженности.

Необходимость соблюдения строгой финансовой дисциплины в ЛЭО объясняют тем, что компания осуществляла поставки электроэнергии на неконтролируемую украинской властью территорию (НКТ) согласно решению правительства от 7 мая 2015 года, хотя с июля 2016 года лишилась возможности осуществлять там хозяйственную деятельность. Эти поставки были прекращены с разрешения правительства лишь с 25 апреля 2017 года. По состоянию на 1 марта 2017 года потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд грн, из них почти 5 млрд грн или более 80% задолжали потребители с НКТ. Долг ЛЭО перед ГП «Энергорынок» составляет около 5,2 млрд грн.

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