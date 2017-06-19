Аграрии «ЛНР» получат из России топливо со скидкой. Главная

«ЛНР» договарилась с российскими поставщиками топлива о более выгодных поставках ГСМ для сельскохозяйственных предпринимателей. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил «глава ЛНР» Игорь Плотницкий, пишут ресурсы НКТ*.

«Мы пойдем сейчас на некоторые льготы для наших сельхозпроизводителей, то есть там есть возможность завоза топлива по более низкой цене — на четыре рубля, но качество будет как раз именно для тракторов, для комбайнов. То есть через заправки реализация этого ГСМ будет запрещена», — сказал Плотницкий.

Он также сообщил, что договоренность «устная» и что «ЛНР» закупит в РФ по льготным ценам 2 тыс. т топлива.

«Мы договорились с Российской Федерацией, она даст нам топливо. Я думаю, что 4 руб. — это существенно для сельхозпроизводителей. 2 тыс. тонн мы готовы взять», — заявил Плотницкий.

Стоит отметить, что на 9 июня стоимость топлива на «государственных» АЗС составляет:

А-92 — 44 руб. (19,90 грн по курсу «государственного банка ЛНР»);

А-95 — 45 руб. (20,45 грн);

дизельное топливо — 45 руб. (20,45 грн);

пропан — 25 руб. (11,36 грн).

Средняя цена на «негосударственных» АЗС:

А-92 — 45 руб. 03 коп. (20,46 грн);

А-95 — 46 руб. 50 коп. (21,13 грн);

дизельное топливо — 45 руб. 92 коп. (20,87 грн);

пропан – 25 руб. (11,36 грн).

НКТ* – временно неподконтрольная украинской власти территория

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