У жителей по обе стороны линии разграничения близкие взгляды, – опрос. Главная

Люди, которые проживают на передовой между подконтрольными Украине территориями Донбасса и районами «ДНР» и «ЛНР», имеют схожее мнение по ряду вопросов. А общественное мнение в неподконтрольных районах (НКТ*) сильно разнится, тем самым опровергая расхожее понятие о регионе, якобы занимающем единую позицию. Таковы результаты опроса немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований ZOiS (ernationale Studien, ZOiS), проведенного на Донбассе в декабре 2016 года.

Основные результаты исследования таковы:

население всего региона поддерживает тесные контакты на переднем крае;

в обеих частях Донбасса смешанные украинско-русские идентичности являются значительными и уравновешивающими этнификацию и поляризацию, вызванных войной;

отношение населения НКТ более дифференцировано, чем можно было ожидать, тем самым опровергая понятие региона, преобладающее сегодня в его взглядах как «потерянное» Киевом;

население контролируемых Киевом территорий Донбасса и население НКТ наиболее далеки в своих взглядах на будущий статус неподконтрольных территорий. Мнения на НКТ указывают на устремления к признанию особого статуса региона как внутри Украины, так и внутри России. В настроенной на Киев оппозиции Донбасса особый статус – это мнение большинства;

доверие к украинским политическим институтам в обеих частях Донбасса одинаково мало;

внешнеполитические ориентиры также не разделяются по линии фронта: широко распространено противодействие членству в НАТО в обеих частях Донбасса, респонденты из контролируемых Киевом территорий Донбасса почти также скептически относятся к членству в ЕС для Украины (72%), как и на НКТ (82%).

Исследователи подчеркивают, что опросы общественного мнения в Украине в настоящее время не «репрезентативны» в строгом смысле этого слова, поскольку они исключают возможность адекватного опроса на неподконтрольных территориях. Однако сотрудники ZOiS постарались сделать это максимально полно и объективно.

Немецкие исследователи резюмируют, что мало того, что взгляды на критические вопросы совпадают в обеих частях Донбасса, отношения на НКТ также гораздо более дифференцированы, чем предполагают политические разногласия, связанные с войной.

«Смешанная идентичность на Донбассе и широкий спектр предпочтений в отношении статуса оккупированных территорий – это то, что должны учитывать украинские, западные и российские политики. Еще один вывод, который делают социологи: для Киева было бы преждевременно отказаться от оккупированных территорий; в то время как Москва не может рассчитывать на непоколебимую лояльность населения ОРДЛО», – говорится в отчете.

НКТ* – временно неподконтрольная украинской власти территория

По материалам: АКМЦ