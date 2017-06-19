Законопроект о реинтеграции Донбасса представят на встрече в Минске, – Луценко. Главная

Законопроект о реинтеграции Донбасса представят на встрече в Минске. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко в кулуарах парламента после завершения согласительного совета, передает телеканал «112 Украина».

«Этот законопроект будет представлен на минской группе, где будет наша вице-спикер Ирина Геращенко, для того чтобы можно было провести его широкое обсуждение. Этот законопроект будет носить название... Рабочее название – "Особенности государственной политики восстановления государственного суверенитета на Донбассе". Его основная цель – усиление способности обороны и защиты государства. В отличие от законопроекта, который предлагает "Самопомич", этот законопроект направлен на реинтеграцию и восстановление территорий Украины и суверенитета государства, "Самопомич" предлагает отрезать эти районы», – сказала Луценко.

По ее словам, одна из основных задач данного законопрокта – законодательно предоставить возможность войскам держать оружие и защищать государство.

«Не буду перечислять все, о чем говорили наши депутаты. Провести выборы президента, ВР, выборы органов местного самоуправления, восстановить всю ту территорию, которая была захвачена сепаратистами и террористами, обновить законодательную базу, которая позволит установить четкий статус отдельных районов Луганской, Донецкой области, создать Единый центр, т. наз. штаб, который будет подчинен президенту Украины. Туда войдут ВГА, Министерство по реинтеграции Донбасса (упрощаю название), которым также будут предоставлены дополнительные функции, дополнительные полномочия, и будут прописаны моменты, которые дадут возможность президенту вводить в отдельных районах чрезвычайное и военное положение», – добавила представитель президента в Верховной Раде.

Она отметила, что к разработке данного законопроекта, как в Единый центр или штаб, будут входить СБУ, ВСУ, полиция, ГСЧС и пр., и деятельность этого штаба будет направлена на решение основных вопросов: экологического, безопасности, гуманитарного и других.

«Этот законопроект не исключает, что будет введена и полицейская или другая миротворческая миссия международных организаций. Этому штабу будут даны дополнительные полномочия и полномочия на местах через международные гуманитарные организации решать социальные вопросы населения. Этот законопроект дает ответ и закрепляет позицию Украины перед международным сообществом и перед людьми, которые находятся в тех отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что мы не оставляем здесь территорию, мы не отрезаем ее, мы не делаем их изгоями», – уточнила Луценко.

Она предположила, что за неделю-две до окончания текущей парламентской сессии законопроект будет внесен в сессионный зал Рады (последняя пленарная неделя текущей сессии состоится 11-14 июля), затем запланирована еще неделя работы с избирателями.

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