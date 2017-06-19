Власти Донетчины обвинили в сборе средств для восстановления украинского вещания. Главная

В случае подтверждения информации о якобы имевшем место сборе средств Донецкой областной военно-гражданской администрацией (ДонОВГА) с районных государственных администраций (РГА) для восстановления украинского вещания, Служба безопасности должна возбудить уголовное дело и расследовать такой случай. Об этом сегодня, 19 июня, во время пресс-конференции заявил министр информационной политики Юрий Стець, отвечая на вопрос журналистки, которая обнародовала данные о якобы сборе денег для восстановления вещания на Донбассе, пишет « Укринформ ».

«Если кто-то бегает с сумкой по Донецкой области или Луганской, у кого-то собирает средства, можете запросить министерство (Мининформ, – ред.). Я вам сейчас даю публичное обещание, что по этому делу, после того, как оно поступит к нам, мной будет выбито уголовное производство от СБУ о том, что вами нарушено», – ответил Стець на вопрос журналиста.

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