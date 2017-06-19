В «ДНР» в комендантский час задержаны еще полтысячи человек. Главная

В «ДНР» с 16 по 18 июня провели очередную операцию «Ночной город», в ходе которой за нарушение комендантского часа были задержаны 502 человека. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«За нарушение комендантского часа было задержано 502 человека, 1 из них по подозрению в совершении преступления. К ответственности привлечено 13 правонарушителей за мелкое хулиганство и 7 – за злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе проведения отработки «силовики» проверили 333 увеселительных заведения, составили 126 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

«Сотрудники ГАИ составили 109 административных протоколов, из них 38 за управление автомобилем в нетрезвом виде, 28 автомобилей задержаны за различные нарушения Правил дорожного движения», – продолжают в пресс-службе.

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за двое суток с 28 по 30 апреля за нарушение комендантского часа были задержаны 465 граждан. В ходе аналогичной двухдневной «операции» в марте задержаны 443 человека, с 19 по 21 мая – 400 человек, с 26 по 28 мая – 485 человек, со 2 по 5 июня за нарушение режима комендантского часа были задержаны 423 человека.

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