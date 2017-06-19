В Кремле сообщили, что думают о реинтеграции Донбасса. Главная

В Кремле заявили, что не располагают детальной информацией относительно готовящегося в Украине документа по реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

Песков также заявил, что некоторые элементы реинтеграции прописаны в Минских договоренностях.

«Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Нужно понять, насколько это все учтено в этом документе, который разрабатывается. Пока мы не располагаем детальной информацией», – сказал Песков.

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