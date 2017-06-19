На что пойдут сотрудники «Азота», если не погасят зарплату. Главная

На решение проблем с выплатой долгов по заработной плате на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» (Северодонецк, Луганская обл.) сотрудники предприятия дают неделю-две, в противном случае забастовки будут продолжены. Об этом сегодня, 19 июня, заявил руководитель Национального корпуса Луганщины Владислав Кириллов.
«Есть определенная стратегия — видение того, что нужно делать. Сейчас мы опираемся полностью на руководство с администрацией. Мы даем срок для решения этой проблемы — неделю, две. Если мы будем видеть, что какие-то есть сдвиги, то мы готовы на то, чтобы пока общественное недовольство сдержать и направить свою энергию, работу в официоз», — сказал Владислав Кириллов.
«По моей информации, сдвиги уже есть и в ближайшее время начнут выплаты заработных плат», — добавил Кириллов.
Он также рассказал о плохом варианте развития событий.
«Мы будем проявлять активность в случае не выполнения наших пунктов. Следующими действиями может поступить блокировка дорог выездов из Северодонецка», — сказал Кириллов.
По его словам, также возможны варианты блокирования выездов из «Азота», где старые цеха режутся на металл. Может быть также блокирована администрация завода, если контакт будет потерян.
Как сообщалось ранее, управляющая компания «Ostchem» была вынуждена начать массовые сокращения персонала на «Северодонецком объединении "Азот"» из-за сворачивания производства в связи с неспособностью Украины предпринять меры по защите отечественного рынка азотных удобрений от демпингового российского импорта. Сокращение вызвало протесты, работники начали выходить на митинги с требованием погасить задолженность по зарплате. Крайняя акция прошла 15 июня в Северодонецке, на которой призвали инициировать процесс национализации предприятия.
Ранее стало известно, что на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» обещают выплатить часть задолженности.
По материалам: ТК «ЛОТ»
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