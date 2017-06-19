В частях не хватает срочников. Донбасс ожидает внеочередной летний призыв. Новости

Впервые в Украине могут объявить летнюю волну призыва на срочную военную службу, которая связана с недобором в воинские части и необходимостью доукомплектации. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил военный комиссар Покровско-Ясиноватского ОВК Валерий Беляев.

По его словам, эта акция проводится впервые. Под призыв попадают юноши в возрасте от 20 до 27 лет, которые пригодны для службы по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку.

«Количество призывников в эти месяцы будет небольшим», – отметил комиссар.

Сейчас в военкоматах ожидают выхода соответствующего указа Президента Украины. Летняя призывная кампания должна пройти в июле-августе.

Также Валерий Беляев отметил, что плановый набор по весеннему призыву местный комиссариат выполнил больше чем на 100%.

«На весенний призыв желающих служить было больше, чем в прошлые призывы, – говорит комиссар.

По его словам, это значит, что жители региона уже понимают, что страна у нас одна, и ее необходимо защищать.

Военком подчеркнул, что никого из срочников не отправят в зону АТО. Свою службу они будут проходить в воинских частях на остальной территории Украины.

Он также напомнил, что если призывник срочной службы официально трудоустроен, за ним сохраняется рабочее место на время прохождения службы с сохранением среднемесячной заработной платы.

По материалам: Вчасно

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