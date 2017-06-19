В Мариуполе собака напала на ребенка: чуть не сорвала скальп. Главная

В Мариуполе (Донецкая обл.) на мальчика, игравшего в песочнице, неожиданно напала разъяренная собака. Она пыталась сорвать с ребенка скальп. После этого мальчик, истекая кровью, более получаса ждал карету скорой помощи.

7-летний Дима спокойно вспоминает жуткую ситуацию, которая приключилась с ним. «Меня спасли два мужчины, больших. Собака укусила. Откусила мясо и было видно череп», – говорит пострадавший Дима.

Бродячая собака накинулась на ребенка и чуть не сорвала скальп. Если бы не помощь взрослых, которые отпугнули животное, эта история могла бы иметь более трагический конец. «Ухо у нас было, напополам, получается. И вот тут поднято все было. Это все зашили и вставили дренажи. За неделю примерно до того, как нас она покусала, покусала двух женщин с нижнего двора. И девочку недавно покусала, но не сильно», – рассказала мама Юлия.

В момент нападения во дворе находилось большое количество детей. Это случилось в нескольких метрах от детской площадки. Ребята до сих пор помнят, каждый момент жуткого зрелища.

Из служб быстрого реагирования первыми на место прибыли патрульные полицейские, а вот скорую пришлось ждать намного дольше, рассказывают очевидцы. Попытки уговорить полицейских доставить ребенка в ближайшую больницу не увенчались успехом. «Скорую мы вызвать не могли. 40 минут не было скорой. Приехала одна машина полиции, потому другая машина, милицейская. Ребенок, истекая кровью, был около меня. Дочка моя держит его на руках. Скорой нет. Отвезите ребенка в больницу. Он – мы не имеем право. Ну как он не имеет право», – говорит прабабушка Ольга Скоромная.

«По данному лицу и по данному вызову было сразу сообщение в скорую помощь. Сказали, ожидайте, в ближайшее время мы приедем. Сколько это должно быть, нам не сказали. Наши автомобили не предназначены для перевозки таких тяжелобольных. И патрульный на себя взять ответственность такую, чтобы что-то случилось, не мог», – разъяснил заместитель начальника управления патрульной полиции Мариуполя Руслан Скрипник.

Жители дома по адресу Грушевского, 22 рассказывают, что неоднократно обращались в коммунальные службы с жалобой на бродячих животных. И псов действительно отлавливали, но не всех. «Вот эти вот животные, которые у нас есть во дворе. Не только у нас. А еще в округе бегают, которые абсолютно не представляют никакой опасности. Их отловили всех. Эту же собаку приехали отлавливать буквально через два дня. Не сразу, не в тот же день. Куда уходят деньги налогоплательщиков, и для чего мы вообще платим налоги?», – возмущается очевидец Евгений.

В коммунальном предприятии сообщили, проблема с бездомными собаками действительно стоит остро. И для ее решения сегодня в Мариуполе недостаточно ресурсов. «У нас одна бригада. Это 1 автомобиль, это водитель и ловец. Этого очень мало для нашего города. Границы города расширились. В состав города вошли некоторые села. Очень много заявок, и мы не успеваем физически отработать всех. Заявка может поступить в понедельник, а мы ее отрабатываем в пятницу. Потому что с прошлой недели у нас висят заявки», – сказал директор МКП «Счастливые животные» Анатолий Бахеркин.

Источник: ТК «Мариупольское ТВ»

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