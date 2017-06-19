На каких поездах будут ездить из Мариуполя. Главная

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в течение пяти лет «Укрзализныця» планирует приобрести дополнительный подвижной состав. Так, 9 млрд грy железная дорога потратит на покупку 400 вагонов, 11 млрд грн – на покупку электропоездов.

О том, когда улучшится уровень сервиса на железной дороге Мариуполя (Донецкая обл.), в частности, в поезде «Мариуполь-Львов», рассказал председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун. «Я заявляю, что мы рассмотрим возможность замены состава и соберем лучший состав с лучшими стандартами поездок для пассажиров», – сказал он.

В то же время директор регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев отметил, он не считает, что Мариуполь находится в логистическом тупике, а в том, что вагоны в таком непрезентабельном состоянии, – это вина государства, которое не вкладывало денег в обновление вагонного парка. «И когда мне говорят, что "Укрзализныця" не делает ничего для Мариуполя, от лица Донецкой железной дороги мне обидно. 5 поездов. Три года назад их было ноль на этом направлении. Огромная просьба с уважением относиться к труду железнодорожника. Железнодорожники стремятся идти навстречу Мариуполю. И на сегодня Мариуполь не является тупиком. На сегодня идет прорыв, как по грузовой работе, так и по пассажирской», – отметил Сергей Бугаев.

Первые руководители «Укрзализныци» анонсировали запуск с 6 июля нового поезда «Мариуполь-Харьков». «Должны в ближайшие дни запустить дополнительный поезд "Мариуполь-Харьков". К сожалению, конечно, мы хотели бы сделать гораздо быстрое сообщение, запустить и скоростные поезда, но пока инфраструктура этого еще не позволяет», – резюмировал первый заместитель министра инфраструктуры Украины, председатель правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Напомним, с 21 июня из Мариуполя можно будет уехать в Одессу.

Источник: ТРКК «Сигма»

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