Как живет центр по подготовке четвероногих «спецназовцев» в Мариуполе. Главная

В Мариуполе (Донецкая обл.) находится единственный кинологический центр полиции Донеччины. Его сотрудники говорят, что центр развивается «космическими темпами».

В качестве подопечных – четвероногие «спецназовцы». Прежде, чем отправиться на службу, собаки проходят несколько этапов обучения. Задача – поиск взрывоопасных предметов и наркотических веществ. «С момента открытия кинологического центра наши боевые псы сделали много очень раскрытий именно по поиску оружия и взрывчатки», – рассказал начальник кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Леонид Котов.

За 4 месяца работы при поддержке металлургов в кинологическом центре разработали современную инфраструктуру для тренировки собак. Единственная проблема, с которой кинологи сталкивались до сегодня – отсутствие транспорта для перевозки тех, кто проходит ротацию в зоне проведения АТО. Однако и этот вопрос уже решен.

«Я думаю, буквально к концу этого года здесь будет совсем другая площадь, которая будет иметь достойные сооружения для подготовки собак, достойный комплекс для приготовления пищи и, я думаю, мы будем дальше развиваться, развиваться и развиваться», – отметил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

К слову, уже в ближайшее время в Мариуполе планируют провести соревнования среди четвероногих полицейских.

Напомним, кинологический центр полиции Донецкой области в Мариуполе открыли 22 февраля 2017 года. Он рассчитан на 24 собаки. Его особенность заключается в специальной подготовке служебных собак, которые натренированы работать в зоне боевых действий.

Источник: ТРКК «Сигма»

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