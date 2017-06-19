Куда и за сколько на выходные могут поехать отдохнуть жители Краматорска (Расписание). Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) жители имеют возможность выехать на выходные дни к реке или озерам на сезонных маршрутах общественного транспорта.
Сезонные маршруты обслуживает Краматорское АТП.
В Щурово:
- ежедневно;
- каждый час с 6:00 до 19:00;
- стоимость билета – 30 грн с человека.
В направлении Славкурорта:
- ежедневно;
- каждые 40 минут с 6:20 до 20:00;
- стоимость билета – 20 грн с человека.
На пляжи Голубых озер:
- в пятницу, субботу и воскресенье;
- в 8:00 и 11:00;
- стоимость проезда – 85 грн. В цену билета входит проход на пляж базы отдыха «Рыбацкий стан»;
- обратно, в сторону Краматорска, автобус выезжает в 16:00 и 19:00.
Дополнительную информацию можно узнать по тел.: (06264) 5 45 36, +38 (050) 273 83 26.
Что касается поездки в Святогорск, то это направление обслуживает другой перевозчик. Стоимость проезда составляет 49 грн. С расписанием можно ознакомиться на сайте автовокзала или узнать по телефону +38 (050) 477 02 91.
Фото из открытых источников
Источник: Восточный проект
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