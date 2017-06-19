«Фармацію Північ» на Луганщине раздали по офисам. Главная

Ряд помещений, которые принадлежали коммунальной сети аптек «Фармація Північ» в разных городах и районах Луганской области, были переданы в аренду другим организациям в период 12-14 июня. Об этом говорится в распоряжениях главы Луганской областной военно-гражданской администрации за подписью и.о. губернатора Юрия Клименко.

В аренду переданы целые помещения аптек и части их площади в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Сватово, Новопсковске, Марковке. Помещения были переданы в аренду частным предпринимателям и предприятиям под различные цели (размещение офисов, объектов торговли, почтовых отделений, частной медицинской практики, ветклиники и др.).

Наибольшее помещение аптеки площадью 406,8 кв. м на ул. Ленина, 49 в Рубежном передали в аренду ООО «Микрохим».

В Северодонецке помещение с подвалом, принадлежащее «Фармации», площадью 116,7 кв. м на шоссе Строителей, 23 передали в аренду частному предпринимателю для размещения ветеринарной больницы.

Еще одно помещение аптеки площадью 8,8 кв. м в Северодонецке по пр. Гвардейскому 43 передано ООО «Клинико-диагностический центр "Фармбиотест"».

В Новопскове части помещений центральной районной аптеки №83 аптеки на ул. Гагарина, 5 передали двум предпринимателям – Мирошниченко Ю.П. площадью 16,7 кв. м (для размещения офиса) и Онищенко Н.В. площадью 15,7 кв. м (для частной медпрактики).

В Кременной части помещения аптеки № 49 на ул. Шевченко,10 также получили в аренду два предпринимателя – 8,1 кв. м Рукина В.А. и 9,3 кв.м Винокуров А.В.

31 кв. м аптеки был передан в аренду Центру почтовой связи №3 «Укрпочты» в селе Бондаревка Марковского района.

В Марковке четыре предпринимателя получили право арендовать части помещения Центральной районной аптеки на пл. Октябрьская, 9: предприниматель Варченко К.Г. – 9,2 кв. м, Моргослип А.С. – 15 кв. м, Мирошниченко С.А. – 24 кв. м, Трубицина И.В. – 20,2 кв. м.

В Беловодске частному предпринимателю Вдовенко С.Г. передано в аренду 3/100 части помещения площадью 17,1 кв. м по ул. Ленина, 178.

В Сватово ЧП «Здоровая женщина» получило в аренду 27,5 кв. м помещения аптеки №348 в пер. Промышленном,12.

Напомним, что КП «Луганская областная "Фармація Північ"» создано распоряжением № 239 главы ЛугОВГА Геннадия Москаля от 16 июня 2015 года в результате реорганизации КП «Луганская областная "Фармация"». А распоряжением № 370 главы ЛугОВГА Георгия Туки от 1 сентября 2015 года Коммунальному предприятию «Фармація Північ» были переданы основные средства, остаточная стоимость которых составляет 9,961 млн грн – это 114 объектов недвижимости, здания аптек и вспомогательные помещения.

Источник: Первая полоса