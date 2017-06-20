На угольных компаниях Луганщины упала угледобыча. Главная

На угледобывающих предприятиях Луганской области с начала года снизилась добыча угля. Соответствующую статистику опубликовало Министерство энергетики и угольной промышленности.

Так, по данным Минэнергоугля, за 5 месяцев 2016 года ПАО «Лисичанскуголь» добыло 123 тыс. тонн, а за 5 месяце 2017 года – 89,8 тыс. тонн. Снижение добычи угля по сравнению с прошлым годом составляет 27%.

Еще больший спад продемонстрировали угледобывающие предприятия ГП «Первомайскуголь». За 5 месяцев 2016 года ГП «Первомайскуголь» добыло 154,6 тыс. тонн, а за 5 месяцев 2017 года – 96,1 тыс. тонн. Снижение добычи составило 37,8%.