Предприниматели Славянска просят защитить их от правоохранителей (Фото). Главная

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 19 июня, представители керамического бизнеса, после акции на площади рядом со зданием городского совета, переместились в большой зал административного здания, где продолжилась дискуссия по поводу конфликтной ситуации, возникшей при обысках и изъятия товара в рамках расследования уголовного производства.

Дискуссия на этот раз была с участием депутатов городского совета. Славянский городской голова еще раз подтвердил, что процессуальные действия, по словам представителя областной прокуратуры, будут приостановлены. Но основная часть предпринимателей, не очень поверила этим заявлениям и хотела узнать, когда они смогут забрать назад арестованный товар.

Со стороны депутатов последовало предложение создать временную контрольную комиссию, которая бы занялась анализом конфликта, который возник между предпринимателями, прокуратурой и Управлением по защите экономики. Предприниматели продолжают настаивать на том, что правоохранители во время проведения обысков и изъятия товара нарушали законы.

Ни представители областной прокуратуры, ни представители Управления по защите экономики, не пришли на продолжение дискуссии.

Для того, чтобы создать временную контрольную комиссию из депутатов, необходимо провести внеочередную сессию городского совета.

Есть проект обращения керамиков к городскому голове и городским депутатам с просьбой провести внеочередную сессию, сформировать на ней контрольную комиссию, направить обращения к руководству полиции области и обращение в ГПУ, для того, чтобы руководство дало правовую оценку действию полиции во время процессуальных действий. Еще одно требование касается изъятого товара.

Проведение внеочередной сессии запланировано на 20 июня.

Источник: Славянские ведомости

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