Ретро: Как отдыхали на Славкурорте 31 год назад (Фото). Главная

Одно из самых популярных мест отдыха на Славянском курорте (Славянск, Донецкая обл.) сейчас в народе называется озеро «Горячка».

Оказывается, это соленое озеро было излюбленным местом купания и много лет назад.

Образовалось озеро благодаря работе Сользавода, с которого сбрасывались горячие стоки соленой воды. Многие люди ложились прямо под трубу, считая процедуру не только приятной, но и полезной. Издавна озеро считалось самым лечебным благодаря соли и грязи.

В 2008 году территория озера была очищена. На его месте образовался цивилизованный пляж. Много жителей города побывали на пляже в современном его представлении.

Вот, как отдыхали на озере «Горячка» в 1986 году:

Источник: Сайт города Славянска

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