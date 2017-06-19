Как в Краматорске через год выглядит аллея, посвященная переселенцам (Фото). Главная

Почти год назад в Краматорске (Донецкая обл.) у центрального входа в парк «Юбилейный» общественники, представители областных и городских властей открыли «Аллею мира».

Тогда говорили о том, что «Аллея мира» является напоминанием о более чем 1,7 млн человек из Донецкой, Луганской областей и Крыма, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта.

Композиция состояла из деревьев – платана и сливы, символизирующих мужчину и женщину в гармоничных отношениях, а также кустов рябины, олицетворяющих счастливых детей. В композицию также входили шесть зеркальных колонн, которые иллюстрировали перемещенные семьи.

Аллею заложили, деревья посадили, сфотографировались.

Прошел год.

«Зеркальные колонны» потеряли свой блестящий вид. Оказалось, что это ящики из прессованных опилок, оклеенных пленкой. Вскоре они исчезли. Выгорела на солнце табличка, которая объясняет, что это не просто клумба, а «Аллея мира».

Также исчез платан. Пока еще на месте слива.

Источник: Технополис

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