Получение паспорта в Краматорске – мучительный и унизительный процесс. Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) на сайте Единой системы местных электронных петиций появилось обращение к властям под названием «Создать цивилизованный Паспортный стол в Краматорске».
Автор петиции Виталий Выголов отмечает, что Краматорский отдел Государственной миграционной службы (паспортный стол) «категорически не отвечает требованиям цивилизованного общества».
«Сегодня паспортный стол Краматорска – это крайняя скученность посетителей, духота, гигантские очереди и отсутствие внятной информации о порядке действий граждан для оформления документов. Посетители ведут собственный учет посещений, занимая очередь с ночи! Плюс к этому – масса приезжих посетителей с территорий, временно не подконтрольных Украине. В результате, одно из важнейших для каждого гражданина Украины событий – получение паспорта гражданина своей страны – превращается в мучительный, оскорбительный и унизительный процесс. Это – не цивилизованно, это – не нормально, и это необходимо прекратить», – говорится в петиции.
По мнению автора, систему работы паспортного стола в Краматорске нужно немедленно реформировать. «Начиная с предоставления нового помещения для Отдела. Порядок работы с гражданами необходимо систематизировать по принципу работы местного Управления труда и соцзащиты, где каждый клиент знает, во сколько, когда и к какому именно специалисту ему необходимо обращаться. Получение паспорта гражданина Украины должно нести положительные эмоции!!!», – предлагает Виталий Выголов.
«Краматорск – это областной город европейского государства Украина. Нынешняя ситуация в паспортном столе позорит и город, и страну», – резюмирует автор.
Сбор подписей начался 14 июня. За 6 дней петиция собрала 286 подписей, из 250 необходимых.
Обнародование ответа местных властей должно состояться не позже 29 июня 2017 года.
Фото из открытых источников
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