Из-за войны дети начали болеть. Как получить адресную помощь. Главная

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает помогать жителям Донбасса. Простые люди, которые вынужденно проживают в зоне военного конфликта, остро нуждаются в поддержке и помощи. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

Так, многодетная семья Бабан из Красногоровки Донецкой области в результате обстрелов лишилась дома. Здоровье детей сильно ухудшилось, они до сих пор не могут забыть, как голодали. Сейчас семья живет у соседей и очень нуждается в помощи.

Каждую неделю они приходят, чтобы проверить – не ограбили ли их дом мародеры. Здание полностью разбито. Пострадало все: ворота, стены, забор. Марина вспоминает, как они чудом выжили во время обстрела.

«У меня сын спал в зале. Осколки залетели. Ему обожгло осколком ногу. И тут сразу он выскакивает, и залетает второй снаряд под окно, где мы с девчонками спали», – рассказывает Марина Бабан.

Несколько месяцев семья укрывалась в подвале, который едва не стал их могилой. «В подвале даже прятаться было негде: обрушился пласт, было попадание в фундамент», – поясняет женщина.

Люди несколько месяцев жили в невыносимых условиях – без света и воды. «Все перекрыли, перебили. Готовили на кострах! У нас, как первый год войны, – действительно был голод», – рассказывает женщина.

У 8-летней Даши на нервной почве развился псориаз. Старшая дочь Лена стремительно начала терять и без того слабое зрение. Сейчас семье помогает Гуманитарный штаб.

«У меня дети забыли, что такое хлеб. Потом появилась помощь от Рината Ахметова. Вот это выручает нас», – поясняет Бабан.

За время своей работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн 786 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии разграничения, также оказал адресную помощь на лечение и операции более 8 тысячам взрослых и детей.

«Штаб Рината Ахметова особое внимание уделяет детям, - говорит руководитель программы «Адресная помощь» Игорь Хаджинов. – Все проекты ориентированы на помощь мирному населению, которые оказались в сложных условиях в зоне военного конфликта. Мы стараемся предоставить максимально эффективную помощь тем, кто в ней крайне нуждается».

Адресную медицинскую помощь могут получить:

жители Донецкой и Луганской областей;

временные переселенцы, имеющие соответствующую справку.

Адресную медицинскую помощь оказывают детям, принадлежащим к таким льготным категориям:

семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой;

многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет;

матери-одиночки или вдовы с детьми до 18 лет;

семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых более чем один тяжелобольной человек).

Адресная медицинская помощь оказывается взрослым мирным гражданам, относящимся к следующим льготным категориям:

одинокая мать/отец или бабушка/дедушка-опекун;

ребенок и мать/отец, пострадавшие в результате боевых действий, ДТП, пожаров и т. д.;

молодой мужчина/девушка в возрасте от 18 до 25 лет, нуждающиеся в помощи для лечения/операции излечимого заболевания.

Заявки на адресную медицинскую помощь можно оставить на горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001 или отправить на электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.