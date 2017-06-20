«Бессмертие»: Художники Мариуполя украсят Днепр муралом. Новости

Команда художников из Мариуполя (Донецкая обл.) участвует в фестивале стрит-арта «Mural Fest Dnipro» и уже приступила к созданию первого мурала в Днепре.

Новый рисунок площадью 100 кв. м на философскую тематику создают Максим Светлов и Александр Писарчук.

Как рассказали художники, композиция «Бессмертие» будет расположена на многоэтажном доме по ул. Комсомольской, 44. «В Днепр мы приехали по приглашению организаторов только вчера, ожидаем еще одного художника из Мариуполя. В течение пяти дней собираемся завершить первый мурал, на который уйдет 160 баллонов краски. Сейчас мы нанесли фон, обработали стену водоэмульсией, вечером выполним контуры, а завтра нас ждет большая работа по нанесению краски», – говорит Максим Светлов.

По его словам, новый рисунок несет в себе глубокую смысловую нагрузку о бессмертии человеческой души. «Всего из десятка муралов, запланированных фестивалем, наша команда создаст четыре. Вторым после "Бессмертия" станет изображение в 50 кв. м на гостинице "Жовтневой", где мы сейчас проживаем. Мы нарисуем девушку-осень с золотыми волосами на качелях. Также Александр Писарчук с коллегой из Мариуполя на девятиэтажке нарисуют мурал площадью до 230 кв. м», – отметил Максим Светлов.

Он добавил, что мариупольцы войдут в команду художников Украины, которые сообща создадут общий мурал с большими и яркими воздушными шарами. Этот финальный рисунок планируют нанести до 21 июля. «Всего на проект днепряне выделили около 1 млн грн и пригласили несколько команд из Украины. Сейчас художники постепенно съезжаются и приступают к оформлению объектов. Нам, в частности, понравился этот большой и чистый город с хорошими дорогами. Тем более что здесь проезд в трамвае по-прежнему 1,50 грн, а нам часто приходится ездить по Днепру по различным вопросам фестиваля», – подчеркнул Максим Светлов.

Напомним, что фестиваль «Mural Fest Dnipro» организован городским советом Днепра и Департаментом стратегического развития и инвестиций.

Источник: MRPL.city

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