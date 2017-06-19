В 42 раза вырос долг жителя Дружковки по кредиту за 3 года. Новости

Житель Дружковки (Донецкая обл.) взял кредит в ПриватБанке, но просрочив выплату по процентным обязательствам, накопит огромную сумму долга. За три года долг в 320 грн вырос в 13 315 грн.

Финансовое учреждение подало в суд на заемщика, аргументируя свое решение просроченной задолженностью. Однако в полном размере запросить выплату долга банк не мог по причине регистрации должника на территории АТО. Оставалось запросить в судебном порядке взыскать штраф в размере 1 110 грн 24 копеек и пеню в 3 тыс. грн.

Дружковский городской суд принял решение взыскать с мужчины штраф, а в выплате пени отказал.

Это не единичный случай, когда мизерный кредит из-за просрочки оплаты обязательного платежа выливался жителям Дружковки в крупную сумму. К примеру, банковский заем в 480 грн за три года превратился в 11 279,29 грн. В этом случае заемщику повезло меньше, его обязали оплатить долг в полном объеме.

Источник: Дружковка на ладонях