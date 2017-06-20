Кто возвращает здоровье тяжелобольным детям Донбасса (Видео). Главная

Тысячи детей Донбасса спасены благодаря сотрудничеству Штаба Рината Ахметова с лучшими медиками страны. Тяжелобольных лечат десятки специалистов Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Арсений из Новодонецка (Доброполье, Донецкая обл.) родился с пороком сердца. Сейчас отверстие достигло размеров в 4 мм. «Полостную операцию делать не рекомендовано, так как ему уже 6,5 лет», – говорит мама Анастасия Валентий.

Закрыть отверстие можно было только дорогостоящим окклюдером, на который денег у семьи не было. Анастасия – мать-одиночка с тремя детьми. Даже на дорогу в Киев женщина копила деньги и ездила на заработки. Последняя надежда была на благотворителей. Штаб Рината Ахметова помог ребенку.

Штаб Ахметова сотрудничает с лучшими клиниками и специалистами высшей категории. Игорь Дитковский – эндоваскулярный хирург Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Его руки спасли десятки детей Донбасса. «Благодаря Фонду мы уже прооперировали более десяти деток. Это те детки, которые нуждались в дорогостоящем оборудовании, которые нуждались в операции на сердце. К счастью, сейчас они все абсолютно здоровы», – рассказал хирург.

О важности сотрудничества с Гуманитарным штабом рассказал и главный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Украины Юрий Баринов. «С Фондом Рината Леонидовича Ахметова сотрудничество заключается в том, что детки из Восточных регионов получают в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь в виде расходных материалов, искусственных хрусталиков, имплантов, клапанов. Все необходимое оборудование, все необходимые расходные материалы Фонд предоставляет нам для проведения высокотехнологичных операций», – сказал Юрий Баринов.

«Эти доктора – настоящие профессионалы, они проводят многочасовые операции и вкладывают в больного ребенка всю свою душу и сердце», – отметила координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

«Здоровое сердце», «Реабилитация» и «Лекарства детям» – все эти масштабные проекты существуют не один год. Благодаря работе направления «Адресная помощь» Штаба Ахметова спасены 3,5 тыс. детей Донбасса.

Источник: ТК «Донбасс»