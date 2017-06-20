Дискриминация в части выплаты пенсий жителям Донбасса недопустима, – общественники. Новости

На последнем заседании Комитета Верховной Рады по правам человека одной из самых горячих тем было обсуждение отчета от представителей Кабмина по соблюдению и реализации прав внутренне перемещенных лиц на пенсионное обеспечение. Присутствующие представители Министерства социальной политики и Пенсионного фонда уровня заместителей департаментов неумело отбивались от единогласной критики со стороны присутствующих депутатов, представителей офиса Уполномоченного ВР по правам человека, УВКБ ООН и национальных общественных организаций. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SОS».

По словам общественников, глава Комитета Григорий Немыря подчеркнул, что вопиющее нарушение прав вынужденных переселенцев, которых лишают социальных выплат и пенсий, представляет угрозу национальной безопасности Украины. А представитель офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека Оксана Филипишина подчеркнула, что в Украине власть дискриминирует всех зарегистрированных на неподконтрольный территории Донецкой и Луганской областей граждан Украины.

На заседании была поднята тема не только самого Постановления 365, необходимости принятия механизма по обеспечению пенсиями граждан, которые проживают на неподконтрольной территории, но и об искусственном барьере для интеграции, который Пенсионный фонд устроил для переселенцев – тех пенсионеров, которые сменили регистрацию на новое место жительства и не желают больше иметь справку переселенца. Их чиновники лишают пенсии, требуя от них справку переселенца, безосновательно и незаконно.

Этот вопрос уже поднимался на встрече с Розенко и Комитетом ВР по социальной политике, по результатам которых представители Пенсионного фонда указали, что они нуждаются в законодательных изменениях.

По результатам депутаты Комитета ВР по правам человека решили обратиться в КМУ с требованием отменить правительственное Постановление 365, которое нарушает действующее законодательство, Конституцию Украины и международные обязательства государства. Это обращение к премьер-министру Гройсману Комитет уже опубликовал: в нем Комитет призывает Кабмин привести Постановление 365 в соответствие с действующим законодательством и с учетом мнения общественных организаций.

Мнение общественников неизменно: Постановление 365 должно быть отменено, порядок назначения и контроля за социальными выплатами не может быть дискриминационным по отношению к пенсии или другим социальным выплатам, не связанным со статусом переселенцев.

Кроме того, глава Комитета предложил пригласить на одно из следующих заседаний Комитета для отчета об обеспечении переселенцев и граждан на неподконтрольной территории пенсионными выплатами первых глав социальной политики. Данной заседание будет проведено еще до начала парламентских каникул, то есть в рамках месяца.