За полгода число переселенцев сократилось на 64 тыс. чел.. Новости

По состоянию на сегодня, 19 июня, в Украине учтено 1 млн 586 тыс. 709 переселенцев или 1 млн 276 тыс. 743 семьи из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
В пресс-службе уточнили, то по состоянию на 19 июня получателям помощи профинансировано 1 млн 405 тыс. 970 тыс. грн.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 17 января 2017 года в Украине насчитывалось 1 млн 650 тыс. 410 переселенцев. Таким образом, за полгода число зарегистрированных врутренне перемещенных лиц сократилось на 63 тыс. 701 чел.
Фото из открытых источников
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 12.06.2017 – Переселенцев снова становится все больше
- на 29.05.2017 – Рост числа переселенцев замедлился, – Минсоцполитики
- на 22.05.2017 – Количество переселенцев снова увеличивается
- на 16.05.2017 – В Украине 1,58 млн переселенцев, – Минсоцполитики
- на 25.04.2017 – Количество переселенцев продолжает сокращаться
- на 10.04.2017 – В Украине учтено 1 млн 586 тыс. переселенцев, – Минсоцполитики
- на 03.04.2017 – За 2 месяца число переселенцев сократилось на 50 тыс. чел.
- на 27.03.2017 – Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться
- на 20.03.2017 – За неделю переселенцев в Украине стало значительно меньше
- на 13.03.2017 – За неделю переселенцев стало почти на тысячу больше
- на 06.03.2017 – Переселенцев стало меньше еще на 3 тыс. чел.
- на 28.02.2017 – В Украине 1,62 млн переселенцев из Донбасса и Крыма
- на 21.02.2017 – Переселенцев становится все меньше: за неделю их число сократилось на 5608 чел.
- на 14.02.2017 – За неделю переселенцев стало меньше почти на 7 тыс. человек
- на 06.02.2017 – Количество переселенцев продолжает сокращаться
- на 30.01.2017 – За 3 месяца в Украине число переселенцев сократилось на 27 тысяч
- на 23.01.2017 – За неделю переселенцев стало меньше на полторы тысячи
- на 17.01.2017 – В Украине 1 млн 650 тыс. переселенцев, – Минсоцполитики
- на 03.01.2017 – В Украине 1,41 млн переселенцев из Донбасса, – ГСЧС
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