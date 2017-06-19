За полгода число переселенцев сократилось на 64 тыс. чел.. Новости

По состоянию на сегодня, 19 июня, в Украине учтено 1 млн 586 тыс. 709 переселенцев или 1 млн 276 тыс. 743 семьи из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

В пресс-службе уточнили, то по состоянию на 19 июня получателям помощи профинансировано 1 млн 405 тыс. 970 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 17 января 2017 года в Украине насчитывалось 1 млн 650 тыс. 410 переселенцев. Таким образом, за полгода число зарегистрированных врутренне перемещенных лиц сократилось на 63 тыс. 701 чел.

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