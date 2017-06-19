Причина отравления детей в детском саду на Донетчине – антисанитария. Главная

Вспышку кишечной инфекции в детском саду в селе Равнополье (Волновахский р-н, Донецкая обл.) зафиксировала госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Заболели 9 воспитанников детсада. Об этом в в эфире «Громадського радіо» сообщила начальник отдела безопасности территории и жизнедеятельности Управления госанализа за соблюдением санитарного законодательства Виктория Остроушко.

По ее словам, главной причиной вспышки вируса является несоблюдение санитарных норм. «В детском саду были нарушения санитарного режима в пищевом блоке учреждения. Были не представлены документы, подтверждающие качество и срок годности пищевых продуктов, бракеражный журнал был заполнен до конца июня, не функционировала вентиляционная система на пищевом блоке и в группах. Под мойками были установлены ведра», – рассказала Виктория Остроушко.

Она отметила, что для приготовления блюд для детей сотрудники использовали питьевую воду, качество и происхождение которой не было подтверждено документами. «Температурный режим в холодильнике не придерживался, кроме того, вместе с инвентарем для групп хранился инвентарь для туалетных комнат. Для мытья кухонной посуды использовалась вода из скважины, которая не отвечает по микробиологическим показателям», – добавила эксперт.

Виктория Остроушко уточнила, что эти данные Госпотребслужба получила в результате мониторинговых исследований, лабораторные результаты все еще не поступили.

На данный момент учебно-воспитательный процесс в детском учреждении приостановлен.

Также она отметила, что другие детские учреждения в связи с этой ситуацией проверять не планируется, ведь сейчас на проверки наложен мораторий.

Фото из открытых источников

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